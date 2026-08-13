أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

الدفاع السعودية: تحالف بحري بمشاركة 39 دولة يدخل مرحلة التفعيل

2026-08-13 | 15:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الدفاع السعودية: تحالف بحري بمشاركة 39 دولة يدخل مرحلة التفعيل
الدفاع السعودية: تحالف بحري بمشاركة 39 دولة يدخل مرحلة التفعيل

قالت وزارة الدفاع السعودية: "عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، بمشاركة ممثلين عن 39 دولة شقيقة وصديقة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف".

واضافت في بيان: "بلغ عدد الدول الموقعة على البيان المشترك (15) دولة، فيما استكملت (13) دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسمياً، بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، فيما تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف".
وأردفت الوزارة: "يأتي هذا التطور بالتوازي مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي للتحالف، بما في ذلك تعيين قائد التحالف من المملكة العربية السعودية، والتوافق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من جمهورية باكستان الإسلامية، وتحديد المقر المخصص لقيادة التحالف واعتماد شعاره، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله".
مشيرةً الى ان "إجتماع التخطيط الثالث اسهم في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات، تمهيداً لبدء استقبال الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، ومركز العمليات والتنسيق البحري المشترك، ومركز استخبارات التحالف، بما يسرع بناء قدراته العملياتية ويعزز جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية ضمن قطاع مسؤوليته".
ولفتت الدفاع السعودية الى ان "الانتقال إلى هذه المرحلة يمثل خطوة متقدمة في بناء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام، يهدف إلى ترسيخ مفهوم الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية".
وختم البيان: "مع استكمال العديد من الدول إجراءاتها الوطنية وبدء تفعيل أجهزة التحالف وقيادته، يدخل التحالف مرحلة جديدة من العمل المشترك، تنتقل معها الجهود من بناء الأطر والهياكل إلى تفعيلها ودمج قدرات الدول الأعضاء، تمهيداً للوصول إلى الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إلى التحالف، بما يعكس عزم الدول المشاركة على بناء شراكة بحرية دفاعية قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار البحري، وحماية حرية الملاحة والمصالح المشتركة، والإسهام في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي، وفق ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية وأحكام القانون الدولي".
مقالات ذات صلة
الدفاع السعودية: تحالف بحري بمشاركة 39 دولة يدخل مرحلة التفعيل

عربي و دولي

الدفاع السعودية

تحالف بحري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: لا اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تشكيل هيئة تشرف على عمل الجيش اللبناني في "المناطق التجريبية" والمفاوضات جارية بشأن هذه المسألة
الذهب والنفط.. كم بلغت الأسعار؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الذهب يتراجع.. إليكم سعر الأونصة
01:25

الذهب يتراجع.. إليكم سعر الأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى ​أعلى مستوى في أكثر من شهرين في ‌الجلسة السابقة، إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في أيلول.

01:25

الذهب يتراجع.. إليكم سعر الأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى ​أعلى مستوى في أكثر من شهرين في ‌الجلسة السابقة، إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في أيلول.

يحدث الآن

اخترنا لك
الذهب يتراجع.. إليكم سعر الأونصة
01:25
الدفاع السعودية: 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي
15:12
الدفاع السعودية: انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي بمشاركة 39 دولة بجدة
15:12
واشنطن بوست: الجيش الأميركي فقد نحو 25% من طائراته المسيّرة من طراز "ريبر" في حرب إيران
12:29
‏وزير الدفاع السعودي خلال لقائه قائد القوات المسلحة العراقية: سيبقى العراق جارا عزيزا علينا تربطنا مع حكومته وشعبه روابط الأخوة والتضامن
12:27
أ ف ب: قاضٍ يرفض دعوى ترامب ضد جامعة هارفارد بشأن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل
12:17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026