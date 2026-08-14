أزمة على متن "أبراهام لينكولن"؟

وبحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية
، أن " "يو إس إس أبراهام لينكولن" غادرت مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا في 21 تشرين الثاني 2025، في مهمة إلى بحر الصين الجنوبي، قبل أن يُعاد توجيهها إلى الشرق الأوسط
قبيل بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية
على إيران
في 28 شباط".
وبعد نحو تسعة أشهر في البحر، تتصاعد منذ أيام الانتقادات بشأن ظروف معيشة العسكريين على متنها.
وطالب أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس وزير الدفاع
بيت هيغسيث الأربعاء بتوضيحات، ليرد بأنّه "تمّ تضخيم" الوضع.
وأفادت وسائل إعلام أميركية الخميس، بأنّ الحاملة "يو إس إس جورج واشنطن
" ستحل قريباً بدلاً من أبراهام لينكولن.