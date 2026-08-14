أزمة على متن "أبراهام لينكولن"؟

يواجه أفراد الطاقم والعسكريون على متن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن المنتشرة في منذ أشهر، ظروفا تزداد صعوبة مع استمرار الحرب مع ، ما يثير استياء بين عائلاتهم والمسؤولين، رغم التقارير عن قرب استبدالها بحاملة أخرى.



وبحسب تقرير نشرته ، أن " "يو إس إس أبراهام لينكولن" غادرت مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا في 21 تشرين الثاني 2025، في مهمة إلى بحر الصين الجنوبي، قبل أن يُعاد توجيهها إلى قبيل بدء الهجمات الأميركية على في 28 شباط".



وبعد نحو تسعة أشهر في البحر، تتصاعد منذ أيام الانتقادات بشأن ظروف معيشة العسكريين على متنها.



وطالب أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس بيت هيغسيث الأربعاء بتوضيحات، ليرد بأنّه "تمّ تضخيم" الوضع.



وأفادت وسائل إعلام أميركية الخميس، بأنّ الحاملة "يو إس إس جورج " ستحل قريباً بدلاً من أبراهام لينكولن.