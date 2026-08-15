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عربي و دولي

مكتب نتنياهو: حزب الله انتهك صباح اليوم وقف إطلاق النار في لبنان بمهاجمة جنودنا في المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات

2026-08-15 | 10:47
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مكتب نتنياهو: حزب الله انتهك صباح اليوم وقف إطلاق النار في لبنان بمهاجمة جنودنا في المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات
مكتب نتنياهو: حزب الله انتهك صباح اليوم وقف إطلاق النار في لبنان بمهاجمة جنودنا في المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات
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مكتب نتنياهو: حزب الله انتهك صباح اليوم وقف إطلاق النار في لبنان بمهاجمة جنودنا في المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات

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