من هو "علي سمير الحاج حسن" الذي استهدفته اسرائيل؟

زعم الجيش أنه "استهدف قائد منطقة في قوة "علي سمير الحاج حسن" في الغارة على بلدة انصار جنوب لبنان".

وفي بيان له، أعلن الجيش أنه "استهدف مقر قيادة رئيسيًا تابع لحزب في منطقة بجنوب ردًا على العملية التي نفذها الحزب ضد قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار".



وادعى: "كان مقر القيادة هذا يستخدم من قبل للإشراف على النشاطات في المنطقة، واستهدفنا قائد قطاع في "قوة " علي سمير ومعه عدد من العناصر".



وزعم أيضاً: "أثناء استهداف مقر القيادة تواجد أفراد عائلة حسن المذكور معه في المقر العسكري، ويُدعى بأنهم أصيبوا من جراء الاستهداف، يؤكد بأن أفراد العائلة لم يكونوا أهدافًا للهجمة، تم الهجمة بصورة مركزة ضده.