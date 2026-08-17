المهلة انتهت.. الاتفاق أم عودة الحرب؟

تنقضي مهلة الـ60 يوماً التي حددتها مذكرة التفاهم بين وإيران من دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان عن تمديدها، فيما يتصاعد التوتر في مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبره بصورة حادة.





ونصت الوثيقة، على التفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.



ورغم حلول الموعد، لم تعلن أو طهران التوصل إلى اتفاق نهائي، كما لم يصدر بيان يؤكد تمديد المهلة.



ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر حكومية باكستانية أن وإيران وافقتا مبدئياً على تمديد مهلة التفاهم، من دون الاتفاق على مدة التمديد.



وكشف تقرير لموقع أكسيوس عن دور سري لعبه رئيس إقليم كردستان ، نيجيرفان بارزاني، كقناة خلفية بين إدارة الرئيس، ، وقيادة الحرس الثوري ، في وقت كانت فيه واشنطن تبحث عن طريق مباشر إلى أصحاب القرار في طهران لدفع المفاوضات قدما..



وبحسب التقرير، الذي استند إلى 3 مصادر مطلعة مباشرة على الاتصالات، لجأت واشنطن إلى بارزاني بعدما ساورها الشك بشأن قدرة المفاوضين الإيرانيين على التحدث الحرس الثوري. ونقل بارزاني رسالة أميركية إلى قائد الحرس وحيدي، قبل أن يبلغ واشنطن بأن قيادة الحرس تدعم المسار التفاوضي.

