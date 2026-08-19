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ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في #سوريا ولكنني لن أتحدث عن هذا الأمر
2026-08-19 | 14:31
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ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في #سوريا ولكنني لن أتحدث عن هذا الأمر
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