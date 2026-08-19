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فايننشال تايمز: طهران تدرس استهداف مواقع أميركية في أوروبا
2026-08-19 | 01:59
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فايننشال تايمز: طهران تدرس استهداف مواقع أميركية في أوروبا
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تايمز:
طهران
استهداف
مواقع
أميركية
أوروبا
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مكتب نتنياهو: حذّرنا سوريا مرارًا من أن انتشار قوات تركية قرب حلب سيشكّل تهديدًا لأمن إسرائيل
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