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عربي و دولي

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نحو 10 ملايين برميل نفط تنقل يوميا إلى سوق الطاقة تعادل نصف ما كان ينقل قبل الحرب

2026-08-19 | 15:34
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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نحو 10 ملايين برميل نفط تنقل يوميا إلى سوق الطاقة تعادل نصف ما كان ينقل قبل الحرب
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نحو 10 ملايين برميل نفط تنقل يوميا إلى سوق الطاقة تعادل نصف ما كان ينقل قبل الحرب
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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نحو 10 ملايين برميل نفط تنقل يوميا إلى سوق الطاقة تعادل نصف ما كان ينقل قبل الحرب

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سوريا تتسلّم اللواء عادل عيسى من لبنان
15:20

سوريا تتسلّم اللواء عادل عيسى من لبنان

صدر عن الداخلية السورية البيان التالي:

تسلّمت اليوم السلطات السّورية من السلطات اللبنانية الضابط السابق في جيش النّظام البائد اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة /17/ وقائد القوات البرّية في دير الزور حتى عام 2016م، الذي تمّ توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز في لبنان.

وجرى التنسيق لاسترداده بناءً على طلبٍ من النّائب العام للجمهورية لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحق المذكور عن قاضي التحقيق السابع لارتكاب جرائم القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصداً لأكثر من شخصين وجرم التعذيب المفضي إلى الموت، وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطّائفي.

والقضية منظورة أمام قاضي الإحالة الرابع بدمشق، تمهيدا للبتّ بإحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

15:20

سوريا تتسلّم اللواء عادل عيسى من لبنان

صدر عن الداخلية السورية البيان التالي:

تسلّمت اليوم السلطات السّورية من السلطات اللبنانية الضابط السابق في جيش النّظام البائد اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة /17/ وقائد القوات البرّية في دير الزور حتى عام 2016م، الذي تمّ توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز في لبنان.

وجرى التنسيق لاسترداده بناءً على طلبٍ من النّائب العام للجمهورية لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحق المذكور عن قاضي التحقيق السابع لارتكاب جرائم القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصداً لأكثر من شخصين وجرم التعذيب المفضي إلى الموت، وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطّائفي.

والقضية منظورة أمام قاضي الإحالة الرابع بدمشق، تمهيدا للبتّ بإحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

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