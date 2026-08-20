أسعد الشيباني: على إسرائيل مراعاة مخاوف سوريا الأمنية

قال السوري أسعد الشيباني، في حديث صحافي، إن وافقت خلال المفاوضات على مراعاة جزء كبير من المخاوف الأمنية . وأضاف: "لكن الأمن لا يمكن أن يكون أحادي الجانب؛ فكما نراعي مخاوف الأمنية، يجب على إسرائيل أيضاً أن تراعي مخاوف سوريا الأمنية".

وأوضح الشيباني أن أكدت لإسرائيل خلال المفاوضات عدم وجود أي خطط لإقامة قاعدة تركية أو وجود عسكري دائم في قاعدة أبو الظهور الجوية، مشيراً إلى أن الأعمال الجارية في الموقع اقتصرت على ترميم المطار والمنشآت المتضررة خلال الحرب.



وقال إن الهجوم على ، الذي وقع فجر الثلاثاء، ألحق أضراراً بالمدارج والحظائر، مؤكداً أن الموقع لم يكن يشهد أي حشد عسكري تركي، وأن الربط بين الهجوم ووجود تركي مزعوم "لا تدعمه الظروف الميدانية".



وأضاف الشيباني أن سوريا دولة ذات سيادة ولها في التعاون العسكري والتدريب مع دول مختلفة، مؤكداً أن القاعدة ستبقى تحت السيادة والسيطرة .



وأشار إلى أن دمشق تواصلت مع إدارة الرئيس الأميركي عقب الهجوم، مطالبة باحترام سيادة سوريا ومنع تكرار الهجمات، ومشدداً على أن استمرار التصعيد العسكري "لا يخدم أي طرف".



وأكد الشيباني أن سوريا لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق أمني مع ، موضحاً أن المفاوضات التي رعتها إدارة أحرزت تقدماً، ووصلت إلى نص اتفاق أمني جرى التوافق عليه كتابياً، قبل أن تتراجع إسرائيل عن التزاماتها.



وختم بالقول إن استئناف المفاوضات ممكن في حال توفرت إرادة سياسية حقيقية تضمن أمن الطرفين وتحترم سيادة سوريا.