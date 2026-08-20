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اليونيفيل: عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد وندعو جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد
اليونيفيل: عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد وندعو جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد
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وزارة الدفاع التركية: على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير أكثر واقعية وفعالية ضد تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين
2026-08-20 | 04:44
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وزارة الدفاع التركية: على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير أكثر واقعية وفعالية ضد تصرفات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين
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