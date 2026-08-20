رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: تصرفات إسرائيل تزعزع الاستقرار وهي ترفض يوما بعد يوم اليد الممدودة

اليونيفيل: عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد وندعو جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد

اليونيفيل: عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد وندعو جميع الأطراف إلى وقف انتهاكات القرار 1701 وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد