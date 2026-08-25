سوريا خارج قائمة الإرهاب.. أول تعليق للشرع

وقال في كلمة للسوريين: "شعب سوريا العظيم قد فعلتموها مجدداً، وقد رُفعت عنكم العقوبات وحُلت القيود، وأسال الله أن يعيننا على خدمتكم".
وتوجه الشرع ب"الشكر الجزيل إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكل من وقف بجانب سوريا من الدول الصديقة والداعمة."
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أصدر أمس الإثنين تحديثاً رسمياً على لوائح العقوبات، أعلن فيه رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض، بحسب وكالة "سانا".