سوريا خارج قائمة الإرهاب.. أول تعليق للشرع

وقال في للسوريين: "شعب ‌‏العظيم قد فعلتموها مجدداً، وقد رُفعت عنكم ‏ وحُلت القيود، وأسال الله أن يعيننا على خدمتكم".‏

وتوجه ب"الشكر الجزيل إلى الرئيس ‌‏الأميركي وكل من وقف بجانب سوريا من ‌‏الدول الصديقة والداعمة."‏

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ‌‏‌‏‌‏‌‏الأميركية أصدر أمس الإثنين تحديثاً رسمياً على لوائح ‌‏‌‏العقوبات، أعلن ‌‏فيه ‌‏رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‌‏الراعية ‏للإرهاب، وذلك بعد ‌‏انتهاء ‏الإجراءات القانونية ‌‏المرتبطة ‏بمراجعة دون ‌‏‌‏تسجيل أي ‏اعتراض، بحسب وكالة " ".