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عربي و دولي

سوريا خارج قائمة الإرهاب.. أول تعليق للشرع

2026-08-25 | 01:47
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سوريا خارج قائمة الإرهاب.. أول تعليق للشرع
سوريا خارج قائمة الإرهاب.. أول تعليق للشرع

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن "سوريا اليوم تنفض عن ‌‏كاهلها نقطة سوداء، وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها ‌‏الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".‏



وقال في كلمة للسوريين: "شعب سوريا ‌‏العظيم قد فعلتموها مجدداً، وقد رُفعت عنكم ‏العقوبات وحُلت القيود، وأسال الله أن يعيننا على خدمتكم".‏



وتوجه الشرع ب"الشكر الجزيل إلى الرئيس ‌‏الأميركي دونالد ترامب وكل من وقف بجانب سوريا من ‌‏الدول الصديقة والداعمة."‏



وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ‌‏‌‏‌‏‌‏الأميركية أصدر أمس الإثنين تحديثاً رسمياً على لوائح ‌‏‌‏العقوبات، أعلن ‌‏فيه ‌‏رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‌‏الراعية ‏للإرهاب، وذلك بعد ‌‏انتهاء ‏الإجراءات القانونية ‌‏المرتبطة ‏بمراجعة الكونغرس دون ‌‏‌‏تسجيل أي ‏اعتراض، بحسب وكالة "سانا".

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