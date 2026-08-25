وزير النقل السوري يعرب بدر: هناك إرادة مشتركة بين سوريا ولبنان لإحياء الربط السككي بين البلدين

مصدر رسمي للجديد: الحديث تطرق إلى الاستثمار الاميركي في مجال الطاقة والاتصالات والنقل والمواصلات والاتفاق على عدد من الخطوات سيتم الاعلان عنها تباعاً مع امكانية تنظيم مؤتمرات مشتركة بين البلدين