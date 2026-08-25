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ترامب: إيران الفاشلة لا تدفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها وفي الوقت نفسه تقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج
2026-08-25 | 06:51
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ترامب: إيران الفاشلة لا تدفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها وفي الوقت نفسه تقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج
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ترامب: إيران الفاشلة لا تدفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها وفي الوقت نفسه تقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج
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