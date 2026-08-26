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نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران
2026-08-26 | 03:42
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نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران
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