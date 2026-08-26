أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
11:56
شحنة اسمنت تدخل لبنان دون فحوصات.. والوزير يتحرك
11:51
باسيل يخضع لعملية جراحية
11:16
سرقة مجوهرات بطريقة لا تخطر على البال.. والفاعلان زوجان!
11:11
المنح المدرسية.. خبر سار للعسكريين!
10:53
قذائف صاروخية وموقوفون.. الجيش يكشف ماذا حصل عند الحدود؟
عربي و دولي
ترامب: المواجهة الأميركية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر
2026-08-26 | 09:23
A-
A+
ترامب: المواجهة الأميركية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد في واشنطن: السيناريو الاميركي الأكثر ترجيحاً استمرار وقف الهجمات وهو تثبيت الهدنة الحالية وتشكيل لجان أمنية وعسكرية للمتابعة مع جدول زمني لبحث الانسحاب الإسرائيلي
وزير الحرب الأميركي: سنواصل الحصار على إيران طالما تطلب الأمر ذلك
الرئيس سلام: لضرورة وقف إسرائيل عملياتها وتوسيع المناطق التجريبية ووضع جدول زمني للانسحاب
ترامب: المواجهة الأميركية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر
عربي و دولي
المواجهة
الأميركية
إيران
وستستمر
الأمر
العودة الى الأعلى
مع ترقّب المستثمرين.. كم بلغ سعر أونصة الذهب؟
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع بحث مع مظلوم عبدي ملفات مرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
07:52
الحرس الثوري: اتفقنا مع عمان بشأن حصة كل منا من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته
07:52
الحرس الثوري: اتفقنا مع عمان بشأن حصة كل منا من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته
06:30
الخارجية السعودية: المملكة ترحب باندماج قوات "قسد" بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية
06:30
الخارجية السعودية: المملكة ترحب باندماج قوات "قسد" بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية
06:29
الخارجية السعودية: المملكة تجدد دعمها لخطوات الحكومة السورية لمواصلة مسيرة الوحدة والتنمية
06:29
الخارجية السعودية: المملكة تجدد دعمها لخطوات الحكومة السورية لمواصلة مسيرة الوحدة والتنمية
يحدث الآن
محليات
11:56
شحنة اسمنت تدخل لبنان دون فحوصات.. والوزير يتحرك
محليات
11:53
📺 خط اقتصادي بين بيروت وأبو ظبي (التفاصيل في النشرة المسائية)
محليات
11:51
📺 حراك تركي.. ولبنان على السكة (التفاصيل في النشرة المسائية)
اخترنا لكم
الحرس الثوري: اتفقنا مع عمان بشأن حصة كل منا من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته
07:52
الخارجية السعودية: المملكة ترحب باندماج قوات "قسد" بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية
06:30
الخارجية السعودية: المملكة تجدد دعمها لخطوات الحكومة السورية لمواصلة مسيرة الوحدة والتنمية
06:29
ماذا دار بين بوتين والشرع؟
06:24
الرئيس الإيراني: نهجنا قائم على التفاهم وحل القضايا بالتفاوض لكننا سنقف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية
04:47
بشأن تسوية دبلوماسية مع إيران.. ماذا قال نتنياهو؟
03:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-07-10
ديشان يكتب فصلًا جديدًا مع فرنسا
2026-06-16
اتصال بين الرئيس بري ورئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف
2026-08-18
عن "علي الطاهر".. نائب حزب الله: لن نتخلى عنها وسنواجه
12:32
وزير الخزانة الأميركي: الرئيس الإيراني أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده وقال إن الحرب لا بد أن تنتهي بوقت ما
2026-08-20
مخالفة تسعيرة المولدات تكشف مخدرات وأسلحة وطائرات مسيّرة في الحازمية
11:51
باسيل يخضع لعملية جراحية
بالفيديو
بالفيديو
13:21
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2026
2026-08-24
مقدمة النشرة المسائية 24-08-2026
2026-08-24
كلمة النائب حسن مراد خلال حفل تخريج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية LIU - طرابلس
2026-08-24
نشرة أخبار الظهيرة من قناة الجديد
2026-08-23
مقدمة النشرة المسائية 23-08-2026
2026-08-22
مايا نصري تدمع بعد سنوات من الغياب.. تكشف سر عودتها ورأيها بمغنيي الجيل الجديد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:15
المنخفض الجوي قادم.. إستعدوا!
محليات
03:15
المنخفض الجوي قادم.. إستعدوا!
محليات
11:16
سرقة مجوهرات بطريقة لا تخطر على البال.. والفاعلان زوجان!
محليات
11:16
سرقة مجوهرات بطريقة لا تخطر على البال.. والفاعلان زوجان!
محليات
00:33
خياران أمام "حزب الله".. بري أو الاخلاء! (الشرق الأوسط)
محليات
00:33
خياران أمام "حزب الله".. بري أو الاخلاء! (الشرق الأوسط)
محليات
11:51
باسيل يخضع لعملية جراحية
محليات
11:51
باسيل يخضع لعملية جراحية
محليات
11:11
المنح المدرسية.. خبر سار للعسكريين!
محليات
11:11
المنح المدرسية.. خبر سار للعسكريين!
محليات
00:30
من "علي الطاهر" إلى "كتف البقاع".. مسارات تُربك "حزب الله"؟! (الأنباء الالكترونية)
محليات
00:30
من "علي الطاهر" إلى "كتف البقاع".. مسارات تُربك "حزب الله"؟! (الأنباء الالكترونية)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026