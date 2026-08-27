بالفيديو- للمرة الأولى في دمشق.. الشرع يحاسب ببطاقة "Visa"

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير: "أمامنا تحديات كثيرة، لذلك نعمل على تطوير إجراءات القتال في جميع الساحات، من إيران ولبنان إلى غزة، ونحن في حالة تأهب قصوى لمواجهة احتمالات اندلاع مواجهات في مواقع متعددة".
قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه "إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود، في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات.