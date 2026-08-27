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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواتنا العاملة في منطقة تلة علي الطاهر

2026-08-27 | 07:06
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الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواتنا العاملة في منطقة تلة علي الطاهر
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواتنا العاملة في منطقة تلة علي الطاهر
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الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواتنا العاملة في منطقة تلة علي الطاهر

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