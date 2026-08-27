"الجيش اللبناني وصل إلى مدخل نفق واستدار".. تقرير إسرائيلي يزعم!

زعم موقع "واللا" الاسرائيلي، أن " نقلت رسالة إلى عبر قنوات مفادها أن المناطق التجربيبة في ، الذي بدأ تطبيقه عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واسرائيل قد فشل".





وادعى موقع "واللا" نقلاً عن مصادر ، أن " لا يدمر البنى التحتية التابعة لحزب الله بناءً على الإحداثيات التي يزوده بها الجيش ، وفي الوقت نفسه يطلب المزيد من الإحداثيات - رغم أنه لا يفعل شيئًا حيال ذلك".



وادعى أيضاً، "الجيش الإسرائيلي يوجّه انتقادات لتصرفات الجيش اللبناني ولا يعمل بشكل فعال ضد بنية التحتية في ".



وبحسب "واللا"، فإن " أيضًا، التي قدمت في الماضي دعمًا معنويًا ولوجستيًا كبيرًا للمنظمة، انشغلت حاليًا بمعارك البقاء الخاصة بها ولا تستعجل لنجدته".



وبحسب تقييم كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، فإن " اللبناني، رودولف هيكل، يواصل التعاون مع حزب الله، ويخشى المواجهة مع قيادات التنظيم في جنوب ، وغير فعال في عمليات المسح والتفتيش وتحديد البنى التحتية والأسلحة".



ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله إنه "لا يوجد احتكاك حقيقي بين الجيش اللبناني وحزب الله"، مدعيًا أن الجيش اللبناني "منشغل بالتنسيق أكثر من أي شيء آخر"، ومشيرًا إلى أن عدم رضا عن أدائه هو أحد أسباب عدم استعجالها الموافقة على مناطق تجريبية إضافية.



وزعم المسؤول أن "عناصر من الجيش اللبناني وصلوا إلى مدخل نفق تحت ودخلوا بضعة أمتار قبل أن يغادروا المكان"، مضيفًا أن "الجانب الإسرائيلي يقدّر أن الجيش اللبناني لن يعالج شيئًا"، رغم طلبه الحصول على مزيد من الإحداثيات".