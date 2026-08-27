اللغة الكردية تدخل المناهج السورية بقرار من وزارة التربية



أصدرت وزارة التربية السورية قرارًا يتيح دراسة اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية في المدارس الحكومية والخاصة، في المناطق التي يشكّل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان، وفق ما أفاد "تلفزيون سوريا".



وبحسب القرار، تُتاح دراسة اللغة الكردية في جميع المراحل الدراسية، وتُعدّ جزءًا من المناهج المعتمدة، على أن تُدرّس بمعدل ثلاث حصص أسبوعيًا، إضافة إلى اللغتين العربية والإنكليزية، وتُحتسب درجتها ضمن المجموع النهائي.



كما يتيح القرار، خلال العام الدراسي الأول فقط من بدء تطبيقه، خيار دراسة مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو الكردية.

