أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:53
"أوهم المواطنين بمشاريع تجارية وتوارى عن الأنظار".. هل وقعتهم ضحيته؟ (صورة)
09:23
بالفيديو - حادث سير مروع عند مثلث الفاعور - البقاع
09:19
بعد الغارات على عربصاليم.. مراسل الجديد يواكب المشهد
08:33
بعد توقيع الرئيس قانون الإعلام الجديد.. نقابة المحررين "تأسف" وتعقد اجتماعاً استثنائياً
07:40
إسرائيل تكثف ضرباتها جنوباً.. وغارات جديدة
عربي و دولي
سانا: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية
2026-08-27 | 17:16
A-
A+
سانا: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية
مقالات ذات صلة
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع بحث مع مظلوم عبدي ملفات مرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة
مظلوم عبدي: الرئيس الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم
مجتبى خامنئي يصدر مرسوماً بتعيين 6 قيادات جديدة في الجيش والحرس الثوري
سانا: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية
كرة السلة
عربي و دولي
الرئيس
الشرع
مرسوما
بتعيين
مظلوم
مستشارا
رئاسة
الجمهورية
العودة الى الأعلى
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري
من إيران ولبنان إلى غزة.. إسرائيل في حالة تأهب قصوى!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:06
الرئيس الإيراني: متمسكون بمذكرة التفاهم رغم عدم ثقتنا بأميركا وحذرنا منها
16:06
الرئيس الإيراني: متمسكون بمذكرة التفاهم رغم عدم ثقتنا بأميركا وحذرنا منها
14:43
وول ستريت جورنال عن مصادر: إدارة ترامب أبلغت الوسطاء مرارا أنها لا ترغب في العودة لبنود مذكرة التفاهم مع إيران
14:43
وول ستريت جورنال عن مصادر: إدارة ترامب أبلغت الوسطاء مرارا أنها لا ترغب في العودة لبنود مذكرة التفاهم مع إيران
14:37
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد استحالة العودة لوضع ما قبل الحرب دون الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بإيران
14:37
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد استحالة العودة لوضع ما قبل الحرب دون الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بإيران
يحدث الآن
رياضة
19:12
"فيفا" يخفّف أثر عقوبات الأرجنتين
رياضة
19:10
فيديو - اشتباك ناري يهز سباقات بريطانيا
رياضة
19:08
صورة – والدة نجمة التنس: كفّوا عن طلب التذاكر
اخترنا لكم
الرئيس الإيراني: متمسكون بمذكرة التفاهم رغم عدم ثقتنا بأميركا وحذرنا منها
16:06
وول ستريت جورنال عن مصادر: إدارة ترامب أبلغت الوسطاء مرارا أنها لا ترغب في العودة لبنود مذكرة التفاهم مع إيران
14:43
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد استحالة العودة لوضع ما قبل الحرب دون الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بإيران
14:37
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد التزام إيران بتنفيذ اتفاقية إنهاء الحرب لكن أميركا
14:37
اللغة الكردية تدخل المناهج السورية بقرار من وزارة التربية
14:36
ترامب: مضيق هرمز مفتوح وقمنا بتنظيفه من الألغام بشكل كامل
13:37
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-14
الجيش الاسرائيلي ينشر لحظة استهداف الشقة في الغبيري (فيديو)
11:07
"اليونيفيل": استقرار الجنوب رهن تنفيذ الـ1701
2026-06-10
ترامب: نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق لكن إيران تواصل المماطلة
11:11
ويفا يتحرّك قضائيًا ضد إنفانتينو بتهمة "سوء الإدارة"
11:11
مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل
11:22
مراسل الجديد: غارة استهدفت النبطية الفوقا
بالفيديو
بالفيديو
13:24
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2026
13:21
النشرة الجوية 27-08-2026
09:19
بعد الغارات على عربصاليم.. مراسل الجديد يواكب المشهد
07:40
إسرائيل تكثف ضرباتها جنوباً.. وغارات جديدة
2026-08-26
مقدمة النشرة المسائية 26-08-2026
2026-08-25
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:40
رواتب القطاع العام والعسكريين.. تُصرف في هذا التاريخ!
محليات
08:40
رواتب القطاع العام والعسكريين.. تُصرف في هذا التاريخ!
محليات
00:05
رسائل أميركية.. و"حزب الله" يشترط (الشرق الأوسط)
محليات
00:05
رسائل أميركية.. و"حزب الله" يشترط (الشرق الأوسط)
محليات
02:39
سرقة بـ 100 ألف دولار.. و"حاميها حراميها"
محليات
02:39
سرقة بـ 100 ألف دولار.. و"حاميها حراميها"
محليات
13:15
3 أسقف لـ "علي الطاهر".. ونتنياهو يخشى تساقط الصواريخ!
محليات
13:15
3 أسقف لـ "علي الطاهر".. ونتنياهو يخشى تساقط الصواريخ!
محليات
09:19
بعد الغارات على عربصاليم.. مراسل الجديد يواكب المشهد
محليات
09:19
بعد الغارات على عربصاليم.. مراسل الجديد يواكب المشهد
محليات
10:40
بعد رفعهم سعر التغذية.. أمن الدولة تصادر مولّداتهم!
محليات
10:40
بعد رفعهم سعر التغذية.. أمن الدولة تصادر مولّداتهم!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026