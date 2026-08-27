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وزارة الصحة: شهيدة و6 جرجى من بينهم طفلة وسيدة ومسنان جراء الغارات على عربصاليم
وزارة الصحة: شهيدة و6 جرجى من بينهم طفلة وسيدة ومسنان جراء الغارات على عربصاليم
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2026-08-27 | 05:05
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من إيران ولبنان إلى غزة.. إسرائيل في حالة تأهب قصوى!
قال
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
،
إيال زامير
: "أمامنا تحديات كثيرة، لذلك نعمل على تطوير إجراءات القتال في جميع الساحات، من
إيران
ولبنان إلى غزة، ونحن في
حالة
تأهب قصوى لمواجهة احتمالات اندلاع مواجهات في مواقع متعددة".
وأضاف: "للأسف، ميزانيتنا تمر بأزمة، وخزينتنا فارغة، في وقت تنتشر فيه قواتنا على جميع الجبهات، وهو ما يضر بجاهزيتها".
من إيران ولبنان إلى غزة.. إسرائيل في حالة تأهب قصوى!
عربي و دولي
إسرائيل
لبنان
إيران
غزة
الجيش الإسرائيلي
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