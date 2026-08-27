من إيران ولبنان إلى غزة.. إسرائيل في حالة تأهب قصوى!

قال ، : "أمامنا تحديات كثيرة، لذلك نعمل على تطوير إجراءات القتال في جميع الساحات، من ولبنان إلى غزة، ونحن في تأهب قصوى لمواجهة احتمالات اندلاع مواجهات في مواقع متعددة".