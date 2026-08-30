التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة الأحد الدول الإسلامية في المنطقة إلى "وحدة الكلمة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بعد ستة أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن أعداء الإسلام يسعون إلى استغلال الخلافات العقائدية والمذهبية، إلى جانب الفوارق العرقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية، لإثارة الانقسام بين المسلمين.