التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

رفض الآيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نُشرت الأحد، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي، إلى دُوله.
أدى إطلاق نار على هامش حفلة رقص بالقرب من مضمار سباق الخيل في مدينة آراو بشمال سويسرا قرب زوريخ ليل السبت الأحد إلى مقتل شخص وإصابة خمسة، وفق ما أعلنت شرطة الكانتون.
دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة الأحد الدول الإسلامية في المنطقة إلى "وحدة الكلمة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بعد ستة أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن أعداء الإسلام يسعون إلى استغلال الخلافات العقائدية والمذهبية، إلى جانب الفوارق العرقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية، لإثارة الانقسام بين المسلمين.