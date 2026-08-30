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عربي و دولي

التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

2026-08-30 | 06:26
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التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي
التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي
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التلفزيون السوري: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

عربي و دولي

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