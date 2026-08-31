أميركا وإيران.. ضربة في هرمز وردّ بصواريخ باليستية

في المقابل، أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية
أن "العدو
شن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف الجزيرة
"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
من جهته
، أعلن الحرس الثوري الإيراني
أنه استهدف ودمّر بنى تحتية ومواقع مقاتلات في قاعدتي الملك حسين
والأزرق الأميركيتين في الأردن
، باستخدام صواريخ باليستية ومسيّرات.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن إيران
أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أميركية في الأردن، رداً على الضربة التي استهدفت مواقع في مضيق هرمز.
كما نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إنه لم تقع أضرار كبيرة جراء الهجمات الإيرانية على القوات
الأميركية في الأردن، مؤكداً اعتراض جميع الصواريخ
.
من جهته، أعلن الجيش الأردني أنه "جرى التعامل مع الاعتداءات و تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد".