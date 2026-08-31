أميركا وإيران.. ضربة في هرمز وردّ بصواريخ باليستية

أكد مسؤول أميركي أن قوات بلاده قصفت راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري في لارك، مشيراً إلى أن الراجمتين كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ محمّلة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز.



وقال المسؤول: "أكملت قواتنا إزالة الألغام من مسارات الشحن الدولي في مضيق هرمز، وتراقب المنطقة عن كثب، وتظل جاهزة لحماية التدفق الحر للتجارة عبر المضيق".

في المقابل، أعلنت وكالة "تسنيم" أن " شن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف "، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.



، أعلن أنه استهدف ودمّر بنى تحتية ومواقع مقاتلات في قاعدتي الملك والأزرق الأميركيتين ، باستخدام صواريخ باليستية ومسيّرات.



ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أميركية في الأردن، رداً على الضربة التي استهدفت مواقع في مضيق هرمز.



كما نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إنه لم تقع أضرار كبيرة جراء الهجمات الإيرانية على الأميركية في الأردن، مؤكداً اعتراض جميع .



من جهته، أعلن الجيش الأردني أنه "جرى التعامل مع الاعتداءات و تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد".