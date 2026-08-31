"قيادة ورؤية وشجاعة وقوة".. معايدة أميركية لولي العهد (صورة)

عايدت السفارة الأميركية في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد ميلاده، مستذكرةً إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب به.

وقالت السفارة عبر منصة "إكس": "عيد ميلاد سعيد لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مستذكرةً وصف الرئيس ترامب له بأنه "صديق عظيم ورجل يتمتع بالقيادة والرؤية والشجاعة والقوة".

وأضافت أن هذه الكلمات "لا تزال تعبّر عن حضوره القيادي حتى اليوم"، متمنيةً لولي العهد السعودي "عيد ميلاد رائعاً"، ومختتمةً بالقول: "كل عام وسموه بخير".