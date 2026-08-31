أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

"قيادة ورؤية وشجاعة وقوة".. معايدة أميركية لولي العهد (صورة)

2026-08-31 | 09:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;قيادة ورؤية وشجاعة وقوة&quot;.. معايدة أميركية لولي العهد (صورة)
"قيادة ورؤية وشجاعة وقوة".. معايدة أميركية لولي العهد (صورة)

عايدت السفارة الأميركية في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد ميلاده، مستذكرةً إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب به.

وقالت السفارة عبر منصة "إكس": "عيد ميلاد سعيد لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مستذكرةً وصف الرئيس ترامب له بأنه "صديق عظيم ورجل يتمتع بالقيادة والرؤية والشجاعة والقوة".
وأضافت أن هذه الكلمات "لا تزال تعبّر عن حضوره القيادي حتى اليوم"، متمنيةً لولي العهد السعودي "عيد ميلاد رائعاً"، ومختتمةً بالقول: "كل عام وسموه بخير".
 
"قيادة ورؤية وشجاعة وقوة".. معايدة أميركية لولي العهد (صورة)

عربي و دولي

محمد بن سلمان

ترامب

السعودية

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بحرية الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة اصطدمت بلغمين عندما كانت تعتزم عبور مسار غير قانوني جنوبي مضيق هرمز
التلفزيون الإيراني: دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في مضيق هرمز

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لكم
البيان المشترك لاتفاق مكة: الدول الثلاث ستواصل جهودها لخفض التصعيد وضبط النفس
11:36
ترامب لـ"فوكس نيوز": سنردّ على الهجوم الذي استهدف قواتنا خلال الليل وسنضربهم بقوة
08:50
سيارات تتحدى الفيضانات! (فيديو)
08:31
وزير الخارجية التركي: حلف مكة الدفاعي أنشئ بهدف التوسع وضم دول جديدة
08:19
ترامب: إيران أصبحت رسميا دولة فاشلة
08:15
وزير الخارجية التركي: ينبغي أن تتحرك دول المنطقة بشكل مشترك من أجل إرساء السلام والاستقرار
08:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026