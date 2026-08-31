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عربي و دولي

ترامب قد يعطي الضوء الأخضر.. ماذا يُحضَّر لإيران؟ (أكسيوس)

2026-08-31 | 14:20
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ترامب قد يعطي الضوء الأخضر.. ماذا يُحضَّر لإيران؟ (أكسيوس)
ترامب قد يعطي الضوء الأخضر.. ماذا يُحضَّر لإيران؟ (أكسيوس)

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مساعديه يدرسون شنّ ضربات محدودة في مضيق هرمز، بهدف منع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية التي قد تستخدمها لاستهداف السفن.

وبحسب "أكسيوس"، وضعت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الخطة خلال الأسبوع الماضي، وتحظى بدعم وزير الدفاع بيت هيغسيث، لكنها لم تحصل على موافقة ترامب قبل تبادل إطلاق النار مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما قد يدفع التصعيد الأخير الرئيس الأميركي إلى إعطائها الضوء الأخضر.

وقال مسؤول أميركي إن الهدف من الخطة هو تقليل مخاطر الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط وسفن البحرية الأميركية وطائرات سلاح الجو، واصفًا الفكرة بأنها تهدف إلى "جزّ العشب".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "الرئيس يحتفظ بجميع الخيارات المتاحة أمامه"، مضيفًا أن الإيرانيين "يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم دائمًا يتأخرون يومًا وينقصهم دولار".

وأشار الموقع إلى أن الجيش الأميركي سيطر تدريجيًا خلال الشهرين الماضيين على معظم مضيق هرمز، عبر حملة لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وعمليات لإزالة الألغام، إلى جانب جهود لإرشاد السفن خلال عبورها المضيق، ما حدّ من قدرة إيران على استهداف ناقلات النفط وسمح بزيادة حركة الملاحة وصادرات النفط.

وبحسب مسؤولين أميركيين، تشعر القيادة المركزية الأميركية بالقلق من محاولات إيران إعادة بناء قدراتها الرادارية والدفاعية والصواريخ المضادة للسفن في المضيق، بما يسمح لها باستهداف السفن بدقة أكبر.

وكشف مسؤول أميركي أن إيران أطلقت خلال الأيام الأخيرة صاروخًا مضادًا للطائرات باتجاه مقاتلة أميركية من طراز "F-35" كانت تؤمّن غطاءً للسفن في المضيق. ورغم أن الصاروخ لم يقترب بما يكفي لتشكيل تهديد، اعتبر المسؤول الحادث مؤشرًا إلى محاولة طهران إعادة بناء قدراتها العسكرية.

وأبلغت القيادة المركزية الأميركية هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين والبيت الأبيض بأن الجيش قد يحتاج إلى توجيه ضربات دورية لإيران لضمان استمرار خروج عشرات ناقلات النفط من الخليج يوميًا بأمان نسبي.

ووفق "أكسيوس"، دعم هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض قبل أيام، في وقت كان الأخير يميل إلى عدم الموافقة عليها تفاديًا للتصعيد مع إيران.

إلا أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية على قواعد أميركية في الأردن، الأحد، قد تدفع ترامب إلى تغيير موقفه، بعدما جاءت ردًا على ضربة أميركية استهدفت قوات إيرانية كانت تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام باتجاه المضيق.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، صباح الاثنين، إن الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإيرانية و"ستضربهم بقوة".

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