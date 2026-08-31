بيان "اتفاق مكة".. تعزيز الردع والدفاع الجماعي بين السعودية وتركيا وباكستان

كما اتفقت الدول الثلاث على إنشاء أمانة في المملكة العربية السعودية
، يرأسها أمين عام، لدعم أعمالها في إطار اتفاق مكة، على أن يتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.
وأكد البيان أن الدول الثلاث ستعمل، من خلال الفعاليات المشتركة، على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، عبر التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
وشددت الدول الثلاث على أن التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة سيسهم بشكل أساسي في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.