ترامب: مضيق هرمز في وضع رائع ومعدل عبور السفن هو 30 كل ليلة

صدر بيان مشترك عن اللجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، عقب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع، وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، في مدينة إسطنبول، بتاريخ 31 آب 2026.



وأكدت الدول الثلاث عزمها على العمل معًا، في إطار اتفاق مكة، لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجع على الحل السلمي للأزمات.



واتفقت السعودية وتركيا وباكستان على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار الاتفاق، بما يعزز تضامنها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.