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عربي و دولي

ترامب: لدينا علاقة جيدة مع فنزويلا وحصلنا على ملايين براميل النفط منها ونجني ثروات بسبب النفط الفنزويلي

2026-08-31 | 16:04
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ترامب: لدينا علاقة جيدة مع فنزويلا وحصلنا على ملايين براميل النفط منها ونجني ثروات بسبب النفط الفنزويلي
ترامب: لدينا علاقة جيدة مع فنزويلا وحصلنا على ملايين براميل النفط منها ونجني ثروات بسبب النفط الفنزويلي
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ترامب: لدينا علاقة جيدة مع فنزويلا وحصلنا على ملايين براميل النفط منها ونجني ثروات بسبب النفط الفنزويلي

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بيان "اتفاق مكة".. تعزيز الردع والدفاع الجماعي بين السعودية وتركيا وباكستان
14:26

بيان "اتفاق مكة".. تعزيز الردع والدفاع الجماعي بين السعودية وتركيا وباكستان

صدر بيان مشترك عن اللجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، عقب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع، وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، في مدينة إسطنبول، بتاريخ 31 آب 2026.

وأكدت الدول الثلاث عزمها على العمل معًا، في إطار اتفاق مكة، لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجع على الحل السلمي للأزمات.

واتفقت السعودية وتركيا وباكستان على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار الاتفاق، بما يعزز تضامنها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

14:26

بيان "اتفاق مكة".. تعزيز الردع والدفاع الجماعي بين السعودية وتركيا وباكستان

صدر بيان مشترك عن اللجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك، عقب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع، وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، في مدينة إسطنبول، بتاريخ 31 آب 2026.

وأكدت الدول الثلاث عزمها على العمل معًا، في إطار اتفاق مكة، لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجع على الحل السلمي للأزمات.

واتفقت السعودية وتركيا وباكستان على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار الاتفاق، بما يعزز تضامنها ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

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