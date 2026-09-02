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ترامب لـ"هيئة البث الإسرائيلية": لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق بشأن تجديد الحرب مع إيران
2026-09-02 | 13:05
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ترامب لـ"هيئة البث الإسرائيلية": لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق بشأن تجديد الحرب مع إيران
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