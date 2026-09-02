ترامب لـ"هيئة البث الإسرائيلية": لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق بشأن تجديد الحرب مع إيران

مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": ما حصل في جلسة الحكومة أمس بشأن تكليف الوفد اللبناني التفاوض في واشنطن كان مجرد "أخذ علم" وفوجئنا صباحا بنشر المستند