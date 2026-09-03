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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة حولا
أكسيوس نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية: نواصل المساعدة للحفاظ على "حوار يومي" بين إسرائيل ولبنان
أكسيوس نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية: نواصل المساعدة للحفاظ على "حوار يومي" بين إسرائيل ولبنان
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مكتب نتنياهو: اللبنانيون المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى "منظمة إرهابية"
2026-09-03 | 08:57
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مكتب نتنياهو: اللبنانيون المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى "منظمة إرهابية"
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