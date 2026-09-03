نتنياهو: إسرائيل أطلقت سراح 5 لبنانيين اعتقلوا في جنوب لبنان

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة حولا

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة حولا

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة حولا

أكسيوس نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية: نواصل المساعدة للحفاظ على "حوار يومي" بين إسرائيل ولبنان