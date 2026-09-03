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عربي و دولي

نتنياهو: إسرائيل أطلقت سراح 5 لبنانيين اعتقلوا في جنوب لبنان

2026-09-03 | 08:00
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نتنياهو: إسرائيل أطلقت سراح 5 لبنانيين اعتقلوا في جنوب لبنان
نتنياهو: إسرائيل أطلقت سراح 5 لبنانيين اعتقلوا في جنوب لبنان
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نتنياهو: إسرائيل أطلقت سراح 5 لبنانيين اعتقلوا في جنوب لبنان

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مكتب نتنياهو: اللبنانيون المفرج عنهم مدنيون ولا ينتمون إلى "منظمة إرهابية"
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