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عربي و دولي

أكسيوس نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية: نواصل المساعدة للحفاظ على "حوار يومي" بين إسرائيل ولبنان

2026-09-03 | 11:54
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أكسيوس نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية: نواصل المساعدة للحفاظ على "حوار يومي" بين إسرائيل ولبنان
أكسيوس نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية: نواصل المساعدة للحفاظ على "حوار يومي" بين إسرائيل ولبنان
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أكسيوس نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية: نواصل المساعدة للحفاظ على "حوار يومي" بين إسرائيل ولبنان

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