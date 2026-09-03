أول تعليق أميركي على اطلاق سراح أسرى لبنانيين (أكسيوس)

قال موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية بأن إطلاق سراح السجناء اللبنانيين جاء نتيجة وساطة أميركية بين البلدين خلال الأسابيع .

ووفقًا للمسؤول نفسه، "فقد طُرحت القضية خلال الجولة من المحادثات بين ولبنان في روما في آب الماضي، وتمّ الاتفاق عليها نهائيًا بين الأميركي لدى ، ميشال عيسى، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، خلال زيارة السفير عيسى لإسرائيل مطلع هذا الأسبوع".



وأضاف المسؤول: "في عام 2006، دمّر بمحاولته اختطاف إسرائيليين واحتجاز رفاتهم لمبادلتها بالمعتقلين. واليوم، ونتيجةً لوساطة أميركية بين حكومتين شرعيتين، تُطلق إسرائيل سراح المعتقلين، ويساعد لبنان إسرائيل في استعادة رفات اليهود اللبنانيين المفقودة".



وأضاف مسؤول في : "نُشيد بحكومتي إسرائيل ولبنان لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولية، ونأمل أن يُشكل ذلك أساسًا لمناقشات موسعة حول قضايا مدنية أخرى".



وأشار إلى أن "إدارة تُواصل تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان يوميًا، وتتطلع إلى الجولة من المحادثات في روما في وقت لاحق من هذا الشهر".



وقال: "ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لاتفاق الإطار الثلاثي".