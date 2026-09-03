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القناة 14 الإسرائيلية: خلال الأسبوعين الماضيين رفض ترامب كل محاولة تسوية طرحتها الجهات الوسيطة مع إيران
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