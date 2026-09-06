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عربي و دولي

"علي الطاهر".. ثم؟ (هيئة البث)

2026-09-06 | 13:32
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&quot;علي الطاهر&quot;.. ثم؟ (هيئة البث)
"علي الطاهر".. ثم؟ (هيئة البث)

أفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأنه "خلال الليل، أُطلقت مسيّرتان مفخختان باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في مرتفع علي الطاهر. ولم تقع إصابات في الحادثة. وردًا على ذلك، نفذ سلاح الجو غارات واسعة في جنوب لبنان، واستهدفت إحدى الغارات مبنى في النبطية الفوقا كان يُستخدم سابقًا مستشفى، وقد تم إخلاؤه قبل نحو شهر ونصف. وبحسب التقارير، أسفرت الغارة عن مقتل شخص وإصابة آخرين".

ووفق هيئة البث "عقب الحادثة، طلبت آلية المراقبة الأميركية توضيحات من إسرائيل، وردّ مسؤولون إسرائيليون بأن المبنى كان يستخدمه حزب الله لنشاط عسكري، وقدموا أدلة على ذلك إلى الجانب الأميركي".

وبحسب هيئة البث، "ستُعرض خطة الانسحاب المقررة هذا الأسبوع على قائد المنطقة الشمالية للمصادقة عليها، ومن ثم على المستوى السياسي. ووفقًا للخطة، بعد تدمير الأنفاق في علي الطاهر، ستنسحب القوات من "الخط الأصفر" وتتمركز عند "الخط الرمادي"، وهو شريط يبعد ما بين كيلومترين و4 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية. ومن المقرر إقامة نحو 20 موقعًا عسكريًا دائمًا على هذا الخط، ستستند السيطرة العملياتية على المناطق التي سيتم إخلاؤها إلى وسائل المراقبة وطائرات سلاح الجو، التي ستعمل ضد أي خلايا مسلحة يتم رصدها".

وأضافت: "نقلت إسرائيل رسالة إلى الحكومة اللبنانية عبر الولايات المتحدة، مفادها أنه لن يُسمح في هذه المرحلة بعودة السكان إلى المناطق التي سيتم إخلاؤها. ومن المتوقع أن تُطرح مسألة عودة السكان للنقاش في إطار المفاوضات المباشرة بين البلدين، التي ستُستأنف الأسبوع المقبل في روما".
 
 
 
 
 
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