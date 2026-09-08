الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات استهدافات جماعة الحوثي لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

وافق مجلس الوزراء الأردني على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتعاون مع سوريا، في إطار دعم لبنان في قطاع الطاقة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».



ووفقًا للاتفاقيات، سيستورد الأردن الغاز ويحوّله من الحالة السائلة إلى الغازية باستخدام البنية التحتية الموجودة في المملكة، بما فيها وحدة الغاز الشاطئية وخطوط النقل الممتدة من جنوب الأردن إلى شماله، قبل تمريره عبر سوريا إلى لبنان، للمساهمة في توفير مصدر للطاقة لإنتاج الكهرباء.



ويأتي القرار، بحسب «بترا»، في إطار الاستراتيجية الوطنية الأردنية لقطاع الطاقة، الهادفة إلى جعل الأردن مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة وإنتاج الطاقة الخضراء، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة لشبكات الكهرباء والغاز.



وأشار القرار إلى أن الأردن مستمر في تزويد سوريا بالغاز منذ بداية العام الجاري، وفق الآلية نفسها التي سيجري اعتمادها لتزويد لبنان.