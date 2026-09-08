الخارجية السعودية: المملكة تدين استهدافات الحوثي أعياناً مدنية واقتصادية

وجددت " رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه هذه الميليشيا في تهديد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام".

وأكدت "حقها المشروع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي".

وحذرت من "مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية"، مؤكدة "ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيا، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية".

ودعت " إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024)".