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عربي و دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات على المستوطنات

2026-09-08 | 09:07
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وزير الخارجية الإسرائيلي: سنغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات على المستوطنات
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات على المستوطنات
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وزير الخارجية الإسرائيلي: سنغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات على المستوطنات

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