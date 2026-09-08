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بعد قرارها ضد المستوطنات.. إسرائيل تردّ على بريطانيا
2026-09-08 | 10:43
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بعد قرارها ضد المستوطنات.. إسرائيل تردّ على بريطانيا
أعلن
وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر سلسلة إجراءات رداً على قرار
بريطانيا
ضد
المستوطنات
.
وأوضح ساعر أن الإجراءات تشمل إغلاق القنصلية
البريطانية
في
القدس
، وطرد الممثلين
البريطانيين
من مقرهم في كريات جات، إلى جانب وقف الأنشطة البريطانية المتعلقة بتدريب قوات
السلطة الفلسطينية
.
كما تشمل الإجراءات منع دخول 12 مسؤولاً منتخباً ومواطناً بريطانياً إلى
إسرائيل
.
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