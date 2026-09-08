بعد قرارها ضد المستوطنات.. إسرائيل تردّ على بريطانيا

وأوضح ساعر أن الإجراءات تشمل إغلاق القنصلية في ، وطرد الممثلين من مقرهم في كريات جات، إلى جانب وقف الأنشطة البريطانية المتعلقة بتدريب قوات .كما تشمل الإجراءات منع دخول 12 مسؤولاً منتخباً ومواطناً بريطانياً إلى .