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التلفزيون الإيراني: يجري نقل أطقم ناقلتي النفط الإيرانيتين اللتين استهدفتهما القوات الأميركية إلى سواحل مدينة جاسك
2026-09-08 | 16:38
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التلفزيون الإيراني: يجري نقل أطقم ناقلتي النفط الإيرانيتين اللتين استهدفتهما القوات الأميركية إلى سواحل مدينة جاسك
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