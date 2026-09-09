الحرس الثوري الإيراني: انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموالنا

تويوتا تطلق «لاند كروزر FJ» الجديدة كليًا في الشرق الأوسط، لتمنح كل رحلة مزيدًا من الحرية والمتعة



●أحدث أفراد عائلة لاند كروزر ينضم إلى طرازات لاند كروزر 300 وبرادو

●أبعاد مدمجة وقاعدة عجلات أقصر توفران قدرة ممتازة على الحركة والمناورة

●بنية الشاسيه السُّلّمي التقليدية تحافظ على موثوقية لاند كروزر وقوة تحملها وقدراتها على الطرق الوعرة

●مقصورة عملية بخمسة مقاعد توفر سعة أمتعة تبلغ 795 لترًا حتى عند استخدام المقاعد الخلفية

●تقنيات «تويوتا سيفتي سينس» وغيرها من الأنظمة المتقدمة تعزز الثقة أثناء القيادة على الطرق المعبدة والوعرة