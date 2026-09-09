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عربي و دولي

الدفاع المدني السعودي: إطلاق صفارات الإنذار في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر

2026-09-09 | 10:30
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الدفاع المدني السعودي: إطلاق صفارات الإنذار في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر
الدفاع المدني السعودي: إطلاق صفارات الإنذار في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر
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الدفاع المدني السعودي: إطلاق صفارات الإنذار في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر

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تويوتا تطلق "لاند كروزر FJ" الجديدة كليًا في الشرق الأوسط لتمنح كل رحلة مزيدًا من الحرية والمتعة
06:56

تويوتا تطلق "لاند كروزر FJ" الجديدة كليًا في الشرق الأوسط لتمنح كل رحلة مزيدًا من الحرية والمتعة

تويوتا تطلق «لاند كروزر FJ» الجديدة كليًا في الشرق الأوسط، لتمنح كل رحلة مزيدًا من الحرية والمتعة

●أحدث أفراد عائلة لاند كروزر ينضم إلى طرازات لاند كروزر 300 وبرادو
●أبعاد مدمجة وقاعدة عجلات أقصر توفران قدرة ممتازة على الحركة والمناورة
●بنية الشاسيه السُّلّمي التقليدية تحافظ على موثوقية لاند كروزر وقوة تحملها وقدراتها على الطرق الوعرة
●مقصورة عملية بخمسة مقاعد توفر سعة أمتعة تبلغ 795 لترًا حتى عند استخدام المقاعد الخلفية
●تقنيات «تويوتا سيفتي سينس» وغيرها من الأنظمة المتقدمة تعزز الثقة أثناء القيادة على الطرق المعبدة والوعرة

06:56

تويوتا تطلق "لاند كروزر FJ" الجديدة كليًا في الشرق الأوسط لتمنح كل رحلة مزيدًا من الحرية والمتعة

تويوتا تطلق «لاند كروزر FJ» الجديدة كليًا في الشرق الأوسط، لتمنح كل رحلة مزيدًا من الحرية والمتعة

●أحدث أفراد عائلة لاند كروزر ينضم إلى طرازات لاند كروزر 300 وبرادو
●أبعاد مدمجة وقاعدة عجلات أقصر توفران قدرة ممتازة على الحركة والمناورة
●بنية الشاسيه السُّلّمي التقليدية تحافظ على موثوقية لاند كروزر وقوة تحملها وقدراتها على الطرق الوعرة
●مقصورة عملية بخمسة مقاعد توفر سعة أمتعة تبلغ 795 لترًا حتى عند استخدام المقاعد الخلفية
●تقنيات «تويوتا سيفتي سينس» وغيرها من الأنظمة المتقدمة تعزز الثقة أثناء القيادة على الطرق المعبدة والوعرة

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