نشاط متسارع داخل جبل إيراني.. ومنشأة نووية قيد الاشتباه

أفادت بأن "حليلًا لصور أقمار اصطناعية، نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، كشف تسارعًا كبيرًا خلال عام 2026 في أعمال البناء داخل موقع إيراني شديد التحصين في جبل كولانغ قرب نطنز، حيث تشتبه أجهزة استخبارات غربية في أن تشيّد منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم"

