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عربي و دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان

2026-09-13 | 14:46
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وزير الدفاع الإسرائيلي: مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي: مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان
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وزير الدفاع الإسرائيلي: مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر ومنطقة الأمن الإسرائيلية في لبنان

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