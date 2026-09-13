كاتس: كل من يقترب من منطقة مرتفعات علي الطاهر سيتم القضاء عليه ولن نغادر المنطقة الأمنية ولن ننسحب أو نعيد انتشارنا في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله