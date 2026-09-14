بين لبنان وسوريا.. إعادة ربط "سككي"

اعلنت لسكك الحديد و النقل المشترك في بيان، بأن" وفدين فنيين لبنانياً وسورياً عقدا اجتماعات وأجريا معاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ بالشبكة الحديدية السورية".

اضاف البيان "يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عُقد في في 25 آب/ الماضي بين وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني ووزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، وفق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.



وشملت الجولة معاينة خط السكك الحديدية الموجود في مرفأ ، وأبدى الجانب السوري "ملاحظات إيجابية حيال حالته وإمكان الاستفادة منه، على أن تبقى صلاحيته النهائية خاضعة للفحوص الفنية التي يجريها الاستشاري وفقاً للعقد".



وانتقل الوفدان إلى محطة العكاري في الجانب السوري، الواقعة على مسافة تقارب خمسة كيلومترات من الحدود ، "حيث تم بحث إمكان ربط الخط اللبناني بها، ومنها باتجاه حمص وباقي الحديدية . وأوضح الجانب السوري أن اختلاف مقاطع السكك بين الشبكتين لا يشكل عائقاً فنياً أو تشغيلياً أمام عملية الربط".



خلصت الاجتماعات والمعاينات إلى "الاتفاق على مواصلة العمل في المشروع، على أن تتركز المرحلة المقبلة على استكمال الدراسات الفنية للمسار، وتحديد حركة البضائع المتوقعة والجدوى الاقتصادية والكلفة ومصادر التمويل، تمهيداً لعقد ورشة عمل فنية مشتركة بين الجانبين.



وفي حال ثبوت الجدوى وتأمين التمويل اللازم، من شأن المشروع أن يربط مرفأ طرابلس عبر محطة العكاري وحمص بالشبكة الحديدية السورية، بما يعزز دوره في حركة التجارة والنقل الإقليمي، مع إمكان تطوير هذا الربط مستقبلاً ضمن ممر لوجستي إقليمي أوسع".