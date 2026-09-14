صواريخ "كورال".. سلاح جديد يدخل الميدان للمرة الأولى

كشفت للمرة الأولى عن منصة إطلاق صواريخ "كورال" المضادة للطائرات، والمصممة لاعتراض الأهداف الجوية والباليستية، خلال معرض دفاعي أقيم في .



وأظهرت صورة نشرتها شركة "أوكروبورونبروم" صاروخاً ينطلق من منصة ذاتية الحركة مثبتة على شاحنة تشيكية من طراز "تاترا".



وبحسب موقع "Militarnyi" العسكري، يبلغ وزن الصاروخ نحو 450 كيلوغراماً، بينها رأس حربي يزن 36 كيلوغراماً، فيما يصل طوله إلى 4.8 متر.



ويعتمد "كورال" على نظام يجمع بين الملاحة بالقصور الذاتي والتصحيح الراديوي ورأس توجيه راداري نشط.



وبدأ تطوير المشروع عام 2016، قبل نموذج للصاروخ في 2021، عندما قُدم كسلاح متعدد الاستخدامات يمكن دمجه في أنظمة دفاع جوي برية وبحرية.