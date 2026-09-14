مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء سيتوجه إلى نيويورك في 23 أيلول للمشاركة بأعمال الأمم المتحدة

صحيفة "المصري اليوم": ولي العهد السعودي يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى مصر تستمر يومًا واحدًا يلتقي خلالها الرئيس المصري وكبار معاونيه

صحيفة "المصري اليوم": ولي العهد السعودي يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى مصر تستمر يومًا واحدًا يلتقي خلالها الرئيس المصري وكبار معاونيه