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عربي و دولي

الرئيس الإيراني: أميركا تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل بلادنا عبر المشكلات والقيود التي فرضتها

2026-09-14 | 11:36
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الرئيس الإيراني: أميركا تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل بلادنا عبر المشكلات والقيود التي فرضتها
الرئيس الإيراني: أميركا تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل بلادنا عبر المشكلات والقيود التي فرضتها
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الرئيس الإيراني: أميركا تسعى لإثارة الخلاف وإحداث انهيار اجتماعي داخل بلادنا عبر المشكلات والقيود التي فرضتها

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الحجار يلتقي قائد الجيش الباكستاني.. ودعم المؤسسات الأمنية في صلب البحث
11:59

الحجار يلتقي قائد الجيش الباكستاني.. ودعم المؤسسات الأمنية في صلب البحث

التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قائد الجيش رئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، في مدينة روالبندي.
وخلال اللقاء الذي حضره سفير لبنان لدى باكستان عبدالعزيز عيسى والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، أشاد الوزير الحجار بـ"الدور الذي اضطلعت به باكستان في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين".

من جهته، أكد قائد الجيش الباكستاني "التزام بلاده تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان"، معربا عن "تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وتناول النقاش مشاركة جمهورية باكستان الإسلامية في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الذي سيعقد خلال الأسبوع الجاري في باريس.
كما تم البحث في الوضع في لبنان والتحديات الأمنية التي تواجهه، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وباكستان وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية، بما يساهم في دعم قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية وتعزيز الاستقرار.

11:59

الحجار يلتقي قائد الجيش الباكستاني.. ودعم المؤسسات الأمنية في صلب البحث

التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قائد الجيش رئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، في مدينة روالبندي.
وخلال اللقاء الذي حضره سفير لبنان لدى باكستان عبدالعزيز عيسى والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، أشاد الوزير الحجار بـ"الدور الذي اضطلعت به باكستان في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين".

من جهته، أكد قائد الجيش الباكستاني "التزام بلاده تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان"، معربا عن "تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وتناول النقاش مشاركة جمهورية باكستان الإسلامية في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الذي سيعقد خلال الأسبوع الجاري في باريس.
كما تم البحث في الوضع في لبنان والتحديات الأمنية التي تواجهه، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وباكستان وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية، بما يساهم في دعم قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية وتعزيز الاستقرار.

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